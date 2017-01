Kweekvijver van talent: maak kennis met AS Trencin, het FC Porto van Centraal-Europa

De voorbije drie jaar verdiende het Slovaakse AS Trencin bijna 4 miljoen euro met de transfers van buitenlandse spelers naar de Jupiler Pro League. Na Simon, Bailey, Wesley en Madu volgden deze winter ook Kalu en Bala. Wat is het geheim van deze kleine Slovaakse club? Een kennismaking.

De grootste voetbalploeg uit het stadje Trencin - met 50.000 inwoners de achtste stad van Slovakije - trad in 1993 toe tot de nationale voetbalcompetitie. Een fusie, enkele promoties en naamsveranderingen later speelde AS Trencin rond de eeuwwisseling een viertal keer in de Intertoto Cup. Vandaag is het één van de grootste clubs van het land en - vooral - een kweekvijver van buitenlands talent. De opvallende metamorfose begon in 2007.

Toen nam Tscheu La Ling, een ex-speler van o.a. Ajax, Feyenoord, Marseille en het Nederlands elftal, de club over. De toen 51-jarige Nederlander van Chinese origine verkondigde bij zijn aantreden dat hij van Trencin een topploeg ging maken die regelmatig in de Champions League zou spelen. Een jaar later zakte Trencin naar de tweede afdeling.

Champions League

Maar in 2011 promoveerde de club opnieuw naar de eerste klasse en Trencin maakte daar meteen indruk. Na een vijfde, een derde en een tweede plaats in de 'Fortuna League' was het in 2015 groot feest in het Slovaakse stadje: in hetzelfde jaar als AA Gent kroonde AS Trencin zich voor het eerst in de clubgeschiedenis tot landskampioen. Trencin kwam het jaar nadien maar één doelpunt tekort om Steaua Boekarest uit te schakelen in de tweede voorronde van de Champions League.

Trencin deed in 2016 overigens wat Gent niet kon: de landstitel verlengen. Dit seizoen loopt het sportief een heel stuk minder, maar financieel gaat het de club wel voor de wind. Trencin verkocht het voorbije halfjaar de Slovaakse middenvelder Matus Bero voor 2,5 miljoen euro aan Trabzonspor, de Nederlander Gino van Kessel voor 1,2 miljoen euro aan Slavia Praag en recent nog Samuel Kalu voor 1 miljoen euro aan AA Gent. Aankoopprijs van de drie spelers samen: 0,0 euro.

Beperkt budget

Volgens Róbert Rybníček, de manager van de club, heeft Trencin op die manier al 4,5 miljoen euro winst gemaakt in de laatste zes jaar. Niet slecht voor een club met een budget van maar 2 miljoen euro. Sterspelers verkopen om te groeien: het klinkt niet verstandig, maar de club heeft dat geld écht nodig. De inkomsten uit tv-rechten bedragen in Slovakije amper 40 à 50.000 euro per jaar.

Ondanks al hun (financiële) beperkingen kan Trencin door het grote netwerk van Tscheu La Ling verschillende jonge spelers toch overtuigen om naar Slovakije te komen. De club speurt naar talent in academies in Zuid-Amerika en Afrika, maar ook in Nederland. De A-kern van de Slovaakse ploeg telt op dit moment vijf Nederlanders, vier Nigerianen, twee Zuid-Amerikanen, een Chinees, een Bosniër, een Georgiër en een Welshman.

De gemiddelde leeftijd van de multiculturele ploeg ligt heel laag: 22,3 jaar. De club laat naast de vele buitenlandse talenten immers ook veel jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal. Door de samenwerking met clubs als Ajax en Botafogo worden er ook trainingsmethodes en jeugdcoaches uitgewisseld.

Ook Essevee doet er zaakjes

Martin Skrtel (ex-Liverpool en nu Fenerbahçe) en Filip Holosko (ex-Besiktas en nu Sydney) zijn twee voormalige jeugdspelers van Trencin die uitgroeiden tot internationale (sub-) toppers. De eerder genoemde Matus Bero is de laatste succesvolle 'homegrown' speler die voor veel geld verpatst werd. Door de grote transferinkomsten heeft Trencin vorig jaar bovendien groen licht gekregen om een nieuw stadion met 10.500 zitjes te bouwen. Kostprijs: 11 miljoen euro.

Na de straffe ontbolstering van Leon Bailey (KRC Genk), het - weliswaar wisselvallige - succesverhaal van Moses Simon (AA Gent) en de recente hoopgevende prestaties van Wesley (Club Brugge) en Samuel Kalu (AA Gent) lijkt ook Essevee dit jaar zijn duit in het zakje te doen bij de lokale wonderclub. Vorige zomer haalde Essevee al linksachter Kingsley Madu voor een onbekend bedrag weg uit Slovakije, vandaag ondertekende Aliko Bala een contract in West-Vlaanderen. Trencin is zo één van de hofleveranciers van jong talent in de Jupiler Pro League.

Opmerking: niet elke speler van de Slovaakse club liet tot dusver een onvergetelijke indruk achter in België. Haris Hajradinovic en Ibrahim Rabiu kwamen nog niet (of nauwelijks) aan spelen toe bij AA Gent.