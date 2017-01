Stiefvader Bailey blijft voor onrust zorgen: deal tussen clubs, maar Butler stelt veto

door Redactie



Hoe is het toch mogelijk? Nadat er gisteren een akkoord leek te zijn tussen alle partijen heeft Craig Butler de rust weer verstoord. Genk en Bayer Leverkusen waren het erover eens dat Bailey nog een half jaar in Limburg zou blijven, maar toen kwam de stiefvader nog eens op de proppen...

Genk wou Bailey voor 4,5 jaar naar Leverkusen laten gaan, maar had wel de voorwaarde dat hij nog een half seizoen in Limburg zou blijven. Rudi Völler, technisch directeur van de Duitsers, zag daar wel iets in en het leek dan ook geen probleem te gaan vormen. Tot Butler zich nog eens met de zaken bemoeide.

Extra miljoen

Voor hem is het verhaal bij Genk over en hij wil dan ook niet dat zijn zoon er nog blijft., weet Het Nieuwsblad. Reden? Zijn andere zoon, Kyle, mocht niet mee op stage en hij beseft dus ook dat hij niet naar de A-kern zal doorgeschoven worden. Daar is Butler boos om en hij wil Leon dan ook niet meer bij Genk laten.

Die reageren dat ze dan een miljoen extra willen van Leverkusen bovenop de 18,5 miljoen die nu overeengekomen is. De deal zal er niet door opgeblazen worden, maar sleept nu toch - onnodig - aan.