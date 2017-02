Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de beste supporters van het land? U beslist!

door Redactie



Wie heeft de beste supporters van het land? Ook dat is elk jaar opnieuw een belangrijke vraag. Ieder team heeft natuurlijk wel zijn charme, maar toch.

Charleroi en Standard, twee vurige Waalse clubs, zitten volgens de aanvoerders van de teams in de Jupiler Pro League én Proximus League bij de top-5 qua supporters. Ze zorgden er weliswaar samen voor dat een wedstrijd tussen beiden voortijdig werd afgefloten, maar verder maakten ze wél indruk (en op positieve wijze!)

Verder zijn ook Club Brugge - dé familieclub, goed voor hét feestje van 2016 half mei in Brugge - en het immer sympathieke KV Mechelen. Net als Antwerp, dat in 1B toch vaak voor volle huizen en dito uitvakken weet te zorgen.

Rest de vraag: wie van de 5 heeft nu de beste fans? Binnen een week kennen we het antwoord op het Gala van de Gouden Schoen. Maar u kan nu natuurlijk wel al uw mening geven, want het zijn de fans zélf die mogen beslissen via VTM.