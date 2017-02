Erg straffe cijfers voor Mechelen, dat beter doet dan Chelsea, AtlÃ©tico en Juventus

Erg straffe cijfers voor Mechelen, dat beter doet dan Chelsea, Atlético en Juventus

door Aernout Van Lindt

KV Mechelen zit aan 14 clean sheets in 27 wedstrijden, erg knap

Clean sheet nummer 9 voor Colin Coosemans, nummer 14 in totaal voor KV Mechelen. "Mooie statistieken", glunderde Colin Coosemans niet onterecht. Als we het vergelijken met de grote competities in Europa, dan staat Malinwa er erg goed voor.