Als Mechelen-voorzitter moet kiezen tussen play-off 1 en een contractverlenging voor Ferrera, dan is de keuze snel gemaakt

door Redactie



KV Mechelen doet het dezer dagen prima. Het staat momenteel vijfde in de stand, een positie die recht geeft op een deelname aan play-off 1. Die tien finales zouden voor een subtopper als Mechelen de kers op de taart van een aangenaam seizoen zijn.

“Ik zie play-off 1 als de kers op de taart. Ook al zal iedereen ontgoocheld zijn als we het niet halen, we gaan ons hoofd niet laten hangen”, zegt voorzitter Johan Timmermans in Het Laatste Nieuws. “Ik ben er zeker van: dit KV Mechelen moet in staat zijn om de komende jaren mee te doen voor de eerste zes plaatsen.”

En wat als Timmermans moét kiezen tussen dit seizoen play-off 1 halen en een contractverlening voor de trainer? “Een verlenging voor Ferrera. De komende jaren zal hij dan wel voor play-off 1 zorgen”, besluit de voorzitter.