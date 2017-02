Niet de reden die je zou verwachten: daarom juichte Anderlecht-aanvaller Kiese Thelin met zijn hand achter het oor

door Redactie



Isaac Kiese Thelin was tegen Zenit de verlosser voor Anderlecht

Foto: © photonews

Isaac Kiese Thelin was donderdag de grote man voor Anderlecht op bezoek bij Zenit. De Zweed scoorde in Sint-Petersburg namelijk de levensbelangrijke 3-1 die paars-wit aan een plaats bij de laatste zestien in de Europa League hielp.