Kara steigert, Weiler ziet wel probleem: "Niks aan de hand met die knie"

René Weiler zette Kara Mbodji in de basis tegen Genk terwijl iedereen had verwacht dat de Senegalees nog rust ging krijgen. Die sukkelt immers nog steeds met de knie, maar Kara minimaliseert het probleem.

Weiler was heel wat terughoudender dan Kara toen er hem naar gevraagd werd. "We moeten voorzichtig zijn met Kara en met zijn knie", aldus de Zwitser. "Deze keer was het de goeie keuze om hem te laten starten, maar de play-offs zijn op komst..."

Kara zelf kan er niet mee lachen als er over zijn knie gesproken wordt. "Wat is het probleem? Ik speel al twee jaar met die knie en er scheelt niets aan. Iedereen praat daarover, maar ze weten het niet. Ik heb te weinig rust gehad de afgelopen twee seizoenen, daarom ben ik niet honderd procent fit. Tegen de start van de play-offs zal dat wel zo zijn."