Stuivenberg schat de Genkse kansen in tegen Celta de Vigo en doet opvallende uitspraak over Anderlecht

Albert Stuivenberg, huidig T1 van Genk, gelooft in een Brusselse stunt. "Voor Anderlecht is Manchester United een geweldige affiche. Ik ben er zeker van dat ze een kans maken", vertelt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

Iedereen blij bij Genk

"Maar ook ik ben blij. En ik niet alleen. Met name bij onze Spanjaarden weekte deze loting positieve emoties los. Al zit er voor Naranjo helaas ook een wrang kantje aan, want hij mag niet meedoen."

"Celta is een team dat kan pieken. Anders schakel je het Russische Krasnodar en Real Madrid niet uit in de Europa League en de Copa del Rey. Zij hebben de bal niet zo graag en spelen hoofdzakelijk vanuit de omschakeling", kent Stuivenberg de Spaanse eersteklasser al een beetje. "We zullen er de counters dus moeten uithalen. Maar ik schat de kansen op fiftyfifty.”