Moeskroen reageert heftig: "Dit is misplaatst, we vragen respect voor de resultaten die we afdwongen op het veld"

"Het bestuur van Moeskroen is geschokt door de insinuaties die vandaag in de pers verschenen zijn en we ontkennen alle betrokkenheid", zegt de club in een officiële mededeling. "Excel heeft altijd de sportieve resultaten en de tegenstanders gerespecteerd. We verwachten dan ook hetzelfde van de andere club in de Jupiler Pro League. Indien nodig wil de club ook meewerken aan eender welk onderzoek."

"In een seizoen van 30 matchen kan iedereen ontgoocheld zijn ten opzichte van bepaalde spelfases bij de tegenstander. Het lijkt ons dan ook misplaatst om andere concurrerende clubs te gaan aanvallen. We vragen respect voor de resultaten die we op het veld behaald hebben en het recht om niet aangevallen te worden op ongestoelde aantijgingen."