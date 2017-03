Van de degradatiestrijd naar de kwartfinale in Europa: "Neen, spijt heb ik niet"

Ook al had Schrijvers het naar zijn zin bij Waasland-Beveren, je zou gek zijn om niet terug te keren naar Genk. "Spijt heb ik niet, ik maakte heel wat minuten sinds de winterstop. Het niveau was niet altijd even goed op de flank, maar tegen Gent viel ik op de tien in en dat liep een pak beter."

"Dit doet echt deugd. De vorige ronde schreven we al geschiedenis en nu is het nog mooier", beschouwde hij het mooie Europese parcours. "Als we zien wat we tegen Gent konden doen, kunnen we nog ploegen verslaan." De eerste op het menu: Celta de Vigo.