Can't buy me love (of play-off 1): de budgetten en marktwaardes versus de eindstand in Jupiler Pro League

De G5 is de vereniging van traditionele topclubs, ook gekenmerkt door veruit het grootste budget. Toch spelen ook dit seizoen twee(!) van de vijf teams niet mee in play-off 1, terwijl het voor Gent ook duurde tot de laatste speeldag om zeker te zijn.

Essevee kende na nieuwjaar een dipje, maar dat heeft dan ook te maken met de budgetten en de beschikbare gelden. “De topclubs zullen zeker nog wel wat binnenhalen”, besefte Dury in december al. En dan wordt het moeilijk concurreren. “Daar moeten we niet dom over doen, laat ons maar realist blijven.”

Het moet gezegd: qua budget doet Essevee het nog steeds geweldig met een derde plaats én bekerwinst. Hetzelfde mogen we overigens zeggen van KV Oostende, Charleroi en zelfs KV Mechelen. Maar hoe verhouden de andere budgetten zich na de reguliere competitie? We zetten het even op een rijtje in een mooie grafiek:

Hetzelfde kunnen we overigens zeggen van de marktwaardes van de diverse clubs. Dat ligt namelijk min of meer in dezelfde lijn als de budgetten, maar er zijn toch enkele nuances.

Ook hier komen Genk en Standard er het slechtste uit, terwijl Zulte Waregem en Charleroi opnieuw in de handen mogen wrijven dat ze alsnog de top-6 hebben gehaald.