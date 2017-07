Dit is ons Team van de Week!

Doel

Tussen de palen was deze week maar één mogelijkheid. Frank Boeckx stelde met een penaltysave de nipte overwinning van Anderlecht bij Oostende veilig. Zijn parcours bij Paarswit blijft opmerkelijk. Enkele jaren terug werd hij bij Gent nog opzijgeschoven.

Verdediging

Vitas krijgt voor zijn doelpunt en aandeel in de Mechelse overwinning een eervolle vermelding, maar het team haalt hij net niet. Die eer is wel weggelegd voor Samuel Gigot, hij blijft imponeren met sterke prestaties sinds zijn overgang naar Gent.

Bij Sint-Truiden stond de defensie als een huis, Brandon Mechele was de exponent en haalt zo het Team van de Week. Bij Zulte Waregem scoort Dalsgaard aan de lopende band. Hij scoorde al zijn derde goal in play-off 1. Niet slecht voor een rechtsback.

Middenveld

Een sterk middenveld deze week en dat mag u letterlijk nemen. Malinovskyi speelde alles kapot in Kortrijk en tekende voor een pracht van een vrije trap. Ook zijn assist op hoekschop mocht er zijn. Bij Anderlecht zette Trebel de lijnen uit.

Daarvan kon Hanni profiteren, hij scoorde met een wonderlijke solo. Verder kon ook Pieter Gerkens terugkijken op een sterke match met twee goals. Hij wordt steeds belangrijker voor dit Sint-Truiden.

Aanval

Bij Union was Yannick Aguemon deze week de man. Hij tekende voor een goal én een assist en hield zo mee Standard in bedwang. Wesley is bij Club Brugge verder de man die momenteel voor de goals zorgt. Thomas Buffel had een ouderwetse prachtpartij tegen Kortrijk.