"Ik kijk ernaar uit", aldus Schoofs in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Het zijn wedstrijden waar druk op zit, zoals deze, die je als voetballer wil spelen. Zelfs al is het negatieve druk. Anders moet je maar in de tuin gaan voetballen."

Het is een speciaal gevoel voor de middenvelder die door AA Gent aan Leuven verhuurd wordt, maar vorig seizoen bij Lommel United actief was. "Ofwel zakt mijn huidige club, ofwel mijn ex-club. Dat is raar, maar ook niet meer dan dat. Ik doe er alles aan om OHL erin te houden."