Dit is ons Team van de Week!

Doel

Helemaal achterin redde Colin Coosemans meerdere keren de meubelen, maar hij kon toch niet vermijden dat KV Mechelen de boot in ging op Sclessin.

Verdediging

Achterin speelde misschien wel de beste speler van deze speeldag. Brian Hamalainen was een constant gevaar op links tegen KV Oostende. Hij scoorde én trof drie keer het doelhout. Aan de rechterkant kiezen we voor Palacios.

Hij zorgde toch voor wat problemen bij de aanvallers van Anderlecht én kon vaak mee oprukken. Nog uit de topper selecteerden we Kara, die opnieuw baas was centraal achterin bij Anderlecht.

Middenveld

Op een dichtbevolkt middenveld verdient Vormer een plaats. Hij krulde een vrije trap magistraal binnen en redde Club Brugge van dé schaamte. Namelijk de concurrent die de titel in Jan Breydel zou kunnen vieren.

Diandy was bij Charleroi overal en hield de Gentse middenvelders in bedwang. Bij Sint-Truiden was Ceballos de grote man met twee goals én een assist. Siebe Schrijvers was dan weer de beste man op het veld in Moeskroen-Genk.

Aanval

Het was even zoeken naar een goeie centrumspits, maar Ryan Mmaee stak erbovenuit bij Standard. Hij krijgt in steun Sander Coopman, geweldig tegen Oostende, en Henry Onyekuru, twee goals tegen Kortrijk, mee. Daar droomt elke spits van, denken we.