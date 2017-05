Dit zijn de drie genomineerden voor 'Profvoetballer van het Jaar'

Youri Tielemans is natuurlijk een evidentie met de statistieken die hij bij Anderlecht neerzetten. Maar er is ook zijn maatje Dendoncker die bij de genomineerden zit. Dendoncker speelde een heel sterk seizoen in de schaduw van Tielemans. Maar zijn belang werd gisteren door Herman Van Holsbeeck nog eens onderstreept.

En de derde is geen man van een play-off 1-ploeg. Maar Alejandro Pozuelo was heel het seizoen wel de belangrijkste speler bij Genk, dat momenteel het beste voetbal van het land brengt. Maandag weten we wie van deze drie de gegeerde prijs in de wacht zal slepen. Bij voetballers is de Profvoetballer immers hoog aangeschreven omdat hij verkozen wordt door hun collega's.