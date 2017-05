Speler van Club Brugge traint plots mee bij zijn ex-club, maar de reden daarvoor is simpel

Zo dook Carlos Strandberg plots op bij de Zweedse club BK Hacken. De jonge aanvaller die in januari naar Brugge kwam en tijdelijk op huurbasis bij Westerlo aan de slag ging, verscheen op training bij Hacken.

Maar er is geen transfer naar Hacken in de maak. Strandberg onderhoudt gewoon zijn conditite bij zijn oude club, en is er niet meer aan de hand. Aangezien er bij Club Brugge geen trainingen meer op het programma staan tot het begin van de voorbereiding en Strandberg binnenkort nog aan de bak moet met de nationale beloftenploeg van Zweden, komt het de spits goed uit om nog wat verder te trainen.

Bewijzen tijdens voorbereiding

Afgelopen weekend was Strandberg nog een aandachtig toeschouwer tijdens de topper tussen Club Brugge en Gent. De spits zat in de tribune om zijn ploegmakkers aan het werk te zien. In principe mag Strandberg zich tijdens de voorbereiding bewijzen aan de (nieuwe) technische staf van Club Brugge alvorens er een beslissing over zijn toekomst wordt genomen.