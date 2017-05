'Antwerp wil stunten en aast op deze Rode Duivel'

Het is bijna niet te geloven, maar wel degelijk zo. Volgens Het Nieuwsblad gaat Antwerp namelijk vol voor ... Jelle Van Damme. Die speelde in het verleden lange tijd bij Anderlecht en Standard, maar maakt nu het mooie weer in Amerika.

Het contract van de Rode Duivel met meer dan 30 caps op zijn naam loopt echter in december 2017 af bij LA Galaxy en dus springt Antwerp nu in de dans. Hij zou dichter bij de kinderen willen zijn.

Het binnenhalen van Jelle Van Damme zou een stunttransfer zijn voor The Great Old en ook hun ambities richting play-off 1 opnieuw kracht bijzetten. Van Damme is 33, maar zeker nog niet versleten.