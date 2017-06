Lukaku spreekt zich uit over zijn toekomst en is duidelijk

De aanvaller van Everton is gegeerd wild. Chelsea en Manchester United hengelen naar zijn diensten en Lukaku zelf lijkt al te weten waar zijn toekomst ligt… “Ik weet wat er gaande is, maar ik laat mijn zaakwaarnemer de zaken regelen”, vertelde de Rode Duivel na de match tegen Tsjechië.

“Voor mij is het belangrijkste dat ik met mijn nieuwe club prijzen kan pakken. Ik kijk alleen vooruit. Ik wil het liefst van al in de Champions League aantreden en de Premier League winnen - meer dan één keer zelfs.”

100 miljoen euro

Dat Lukaku zijn huidige club Everton is ontgroeid, is wel duidelijk. “Ik wil niet op dat niveau blijven spelen. Ik weet waar ik naartoe wil. Of ik de nieuwe man van 100 miljoen ga worden? We zullen zien, hé.” (lacht)