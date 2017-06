Wissel Preud'homme - Leko laat zich voelen bij Club Brugge met ontslag... per telefoon: "Bedroevend voor een topclub"

De afgelopen dagen werd gespeculeerd over wat er met de assistenten zal gebeuren. Intussen raakte bekend dat T3 Stephan Van Der Heyden vrijdag per telefoon ontslagen werd. Het was CEO Vincent Mannaert zelf die de oefenmeester het spijtige nieuws meedeelde.

"Dit is heel zuur, maar ik had het al een beetje voelen aankomen. Vooral de manier waarop – een telefoontje – doet pijn", vertelt Van Der Heyden in Het Nieuwsblad. "Ook het moment komt slecht. Bij de meeste clubs ligt de indeling van de technische staf nu al vast. Ik ben ontgoocheld, ja. Al zal die wel snel plaatsmaken voor dankbaarheid, want mijn pe­riode bij Club was enorm mooi en leerrijk."

Man United laten schieten

In Het Laatste Nieuws klinkt de teleurstelling iets scherper. "En zeggen dat ik vorig jaar voor Club nog een job bij Manchester United als scout in België liet liggen. Vijf jaar lang heb ik dag en nacht alles gegeven en dan dit. Ik ben enorm ontgoocheld dat ik zomaar als een nummer wordt behandeld. Bedroevend voor een topclub."

De 47-jarige Van Der Heyden was sinds 2011 actief bij Club Brugge. De eerste twee seizoenen fungeerde hij als liniecoach en scout, om in 2013 te promoveren tot assistent-trainer.