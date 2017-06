Interesse in Henry Onyekuru breekt nu helemaal los: zelfs tweedeklasser mengt zich en wil clubrecord breken voor Anderlecht-target

Birmingham City, nota bene actief in de Engelse tweede klasse, wil zijn clubrecord breken om Onyekuru in huis te halen. The Mirror meldt dat The Blues zo'n 8,5 miljoen euro veil hebben voor de vicetopschutter uit de Jupiler Pro League.

Woensdag raakte bekend dat West Ham United, nog steeds de belangrijkste gegadigde, zijn bod op de 20-jarige Onyekuru verhoogde tot 9 miljoen euro. Dat was noodzakelijk om de werkvergunning in orde te krijgen.

Prestige

Eerder wimpelde Eupen een bod van 8 miljoen euro van The Hammers af. De Panda's zien hun aanvaller liever naar een meer prestigieuze club gaan. In die zin passen Anderlecht, dat weer in de Champions League aantreedt, en Arsenal beter in het plaatje.