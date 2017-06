Nicolas Lombaerts miste een EK door blessure, maar deze negatieve ervaring was nÃ³g erger: "Hij heeft me gekloot en gekraakt"

De jongste twee seizoenen speelde Lombaerts beduidend minder bij Zenit Sint-Petersburg. En ook bij de nationale ploeg verspeelde de Gentenaar zijn stek. Exact een jaar geleden viel hij in extremis naast de EK-selectie.

Dat de maanden die daarop volgden nóg erger zouden zijn had Lombaerts niet verwacht. "Sportief heb ik mijn ergste jaar ooit achter de rug. Zot werd ik ervan. De trainer (de Roemeen Mircea Lucescu, red.) heeft me gekloot en gekraakt", getuigt Lombaerts in De Tijd. "Het ergste is dat hij me nooit heeft verteld waarom." De achterhoedespeler zou in de eigen competitie slechts acht keer meedoen.

Gehuild

Toch houdt Lombaerts mooie herinneringen over aan zijn tien jaar bij Zenit. Zijn afscheidsduel was memorabel. "Ik zat op de bank, maar ze scandeerden mijn naam nog voor de match. Ik dacht dat ze gingen stoppen na zes minuten, vanwege mijn rugnummer. Of na tien minuten, omdat er ik tien jaar heb gespeeld. Maar ze stopten pas na een uur, toen ik me begon op te warmen. Na afloop bleven veel mensen zitten tijdens mijn ereronde. Toen heb ik gehuild, ja."