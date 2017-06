Anderlecht, Gent en Genk zijn gewaarschuwd: BÃ¶lÃ¶ni heeft ambitie voor seizoensbegin

Het programma van The Great Old oogt loodzwaar. Met Anderlecht, Gent, Genk, KV Mechelen en Oostende in de eerste vijf wedstrijden kan je bijna niet moeilijker beginnen. Toch is er ambitie bij Antwerp.

Willen meteen de eerste matchen winnen

"Mijn ambitie en die van de club is topniveau halen, meteen de eerste wedstrijden winnen", klinkt het bij Laszlo Bölöni in Het Nieuwsblad. Een duidelijke waarschuwing dus naar de topclubs die stamnummer 1 tegenkomt.

"Maar in het leven is het niet altijd van willen, ook van kunnen. We mogen geen stappen overslaan en we moeten zo snel mogelijk hard werken. We zijn ambitieus, dat staat vast. Wim De Decker en ik zijn gek van voetbal en willen grootse dingen neerzetten."