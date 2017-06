Vormer later analist zoals De Mos, Mulder en Boskamp? "Niet met het postuur van Jan, maar hij zegt wel zinnige dingen. Aad ook, Mulder niet zo"

"Timmy Simons is bij ons al 40 jaar en hij speelt nog mee. We noemen hem de oude, maar ik heb veel respect voor hem. Ik weet niet of ik zolang mee zal gaan", aldus Ruud Vormer in gesprek met ElfVoetbal. "Soms denk ik wel al eens aan wat ik na mijn carrière wil doen."

"Trainer lijkt me wel wat, maar dan ben je nog steeds erg vaak van huis weg. Misschien word ik wel analist op de Belgische televisie. Zoals Jan Mulder, Aad de Mos of Jan Boskamp. Ik zie mezelf daar wel zitten hoor. Maar niet met het postuur van Jan natuurlijk ..."

Vormer is ook wel fan van enkele van de analisten: "Ik neem Johan Boskamp echt wel serieus als hij over voetbal babbelt. Er wordt lacherig over hem gedaan omdat hij wat zwaarder is en sommige namen niet goed uitspreekt, maar hij zegt zinnige dingen. Net als Aad. Mulder iets minder."