MeÃ¯tÃ© opgelucht: "Geloof me, het is beter om hem in je ploeg te hebben dan bij de tegenstander"

Meïté opgelucht: "Geloof me, het is beter om hem in je ploeg te hebben dan bij de tegenstander"

door Yannick Lambrecht

door

Soualiho Meïté is opgelucht om Youri Tielemans voortaan aan zijn kant te hebben

Foto: © photonews

AS Monaco beleefde één van zijn beste seizoenen in een lange tijd, met het Franse kampioenschap en een succesvolle Champions League-campagne. Je had op voorhand verwacht dat ze met miljoenen zouden strooien voor absolute wereldspelers, maar ze haalden twee jonge toppers uit de Pro League.