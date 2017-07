Ziet Club Brugge trouwe luitenant vertrekken? Speler en entourage wachten af na nochtans lucratief voorstel

De kans bestaat dat Claudemir andere oorden opzoekt. De Braziliaanse middenvelder staat in de belangstelling van Al-Ahli, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het Nieuwsblad meldt dat zowel de speler als zijn entourage voorlopig de kat uit de boom kijken.

De 29-jarige Claudemir voelt zich namelijk in zijn sas bij Club en wil zich in de kijker spelen onder de nieuwe coach Ivan Leko. Bovendien groeide hij de jongste drie seizoenen uit tot een belangrijke pion in de Brugse kleedkamer.

33 competitieduels

Claudemir gaat steeds voorop in de strijd. Die mentaliteit zorgde ervoor dat hij onder Michel Preud'homme regelmatig zijn kans kreeg. Afgelopen seizoen kwam hij in 33 competitieduels in actie.