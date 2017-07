De coach van Basaksehir had wel een heel speciale voorbereiding op CL-match tegen Club Brugge

"Het is de eerste keer dat we de kwalificatieronde spelen voor de Champions League, maar we willen goed voetbal brengen en met een goed resultaat terugkeren naar Turkije", vertelde Basaksehir-coach Abdullah Avci volgens Het Nieuwsblad op de persconferentie in het Jan Breydelstadion.

“Maar ook wij hebben ons huiswerk klaar en de analyse gemaakt - Coach Abdullah Avci Deel deze quote: Zijn voorbereiding is wel vrij opvallend. "Vorig jaar speelde Club onder een andere coach en in een ander systeem, dus hadden we niet veel aan die wedstrijden. Bijgevolg heb ik heel wat matchen van Sint-Truiden bekeken", gaf hij mee. Woensdag om 21.00 uur is er de heenmatch in de derde voorronde van de Champions League.