Deal nu echt nabij: tiende aanwinst is al in Brugge en vertoeft in het gezelschap van JosÃ© Izquierdo

Dat de Colombiaan Luis Sinisterra op weg is naar blauw-zwart, staat nu vast. De vleugelaanvaller vertoeft momenteel al in Brugge. Daar ging hij op de foto met zijn landgenoot Izquierdo en zijn makelaar Norman Capuozzo. Die deelde de foto ook via zijn Instagram-verhaal.

De komst van Sinisterra hing al weken in de lucht. Even volgde er twijfel over de deal toen Club op z'n fandag ontkende dat er al een akkoord was, maar nu lijkt niets een overstap naar Jan Breydel nog in de weg te staan. Wellicht wordt de 18-jarige winger eerst voor een tijdje verhuurd.