Vanhaezebrouck legt de vinger op de Gentse wonde en vergelijkt met Anderlecht: "Dat is zorgwekkend"

Met Nana Asare, Stefan Mitrovic en Samuel Gigot stonden zondag namelijk drie jongens in de achterhoede die ook vorig seizoen titularis waren. "In de play-offs hebben we met dezelfde mensen vaak de nul gehouden", beseft Vanhaezebrouck.

"Nu lukt dat van geen kanten meer. Anderlecht had het ook moeilijk tegen Antwerp, maar gaf nagenoeg niets weg. Wij daarentegen moeten vier keer scoren om te kunnen winnen. Dat is zorgwekkend."

Iedereen zit met twijfels en is met zichzelf bezig

"Ik zie niemand rechtstaan om het niveau op te krikken", legt de Gentse T1 de vinger op de wonde. "Iedereen zit met twijfels en is met zichzelf bezig. Maar de technische staf kan van aan de zijlijn niet veel doen."

En dus wordt Bronn niet de laatste nieuwe Gentse verdediger. "We zoeken achter de defensieve leider die we nodig hebben, maar die is niet makkelijk te vinden. We grepen al naast verschillende doelwitten (Odoi, Vanlerberghe, red.). Dat maakt dat we nu met de rug tegen de muur staan. We mogen blij zijn dat er niet meer blessures zijn. Want Asare moest eigenlijk al te vroeg aan de bak."