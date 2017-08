Gedreven puzzelaars (Dury, Mazzu, ...), een Japanse sensatie, een machtig Antwerp ... en teleurstellende topclubs

TOP

Antwerp op de macht

Neen, stamnummer 1 speelde nog geen briljant voetbal in zijn eerste twee wedstrijden in eerste klasse. Maar waar vooraf flink wat twijfels heersten op en rond de Bosuil of het team wel klaar was voor de Jupiler Pro League, wordt het nu veel stillen.

Antwerp etaleerde tegen Anderlecht en nu ook tegen Gent een ongekende fighting spirit. Eentje die ook opleverde in de vorm van een 4 op 6. Bölöni heeft meteen iets neergezet en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Nieuwkomers met meerwaarde

Flink wat ploegen kunnen na twee speeldagen al zeggen dat ze een aantal spelers met meerwaarde hebben weten in te kopen (of te huren). Bij Waasland-Beveren heeft de topaankoop zich meteen laten zien, bij Essevee deden de Anderlechthuurlingen het deze week (na de Genthuurling vorige week), ...

Het is vroeg om na twee speeldagen al te zeggen, maar we mogen ons mogelijk opmaken voor een leuke jaargang, waarbij verrassingen zeker niet mogen worden uitgesloten. Het klassement na twee speeldagen is alvast niet wat vooraf werd gepronostikeerd.

Charleroi

De Zebra's staan er opnieuw meteen. Net als bij Zulte Waregem werd ook bij hen getwijfeld aan de paraatheid van de kern, maar meesterbrein Mazzu heeft er snel opnieuw een ploeg van gemaakt.

De zwierigheid van spelen in Moeskroen was een extra bonus, de 6 op 6 is dat ook. De Carolo's zijn een club waar rekening mee zal moeten worden gehouden.

FLOP

Vrank en vrij in het Waasland (bis)

Was het bij Waasland-Beveren allemaal erg charmant en goed, dan liep het bij Lokeren andermaal helemaal fout door een teveel aan naief gedrag.

Net als vorige week werden weer veel te veel kansen weggegeven. Doordat het aanvallend allemaal onmondig is, is de Wase club plots een club die in de problemen kan komen. En dat ondanks de vele aanwinsten die er zijn gekomen.

La Gantoise

Verliezen van STVV en Antwerp, Europees uitgeschakeld worden door Altach, ... De Buffalo's hadden zich meer voorgesteld van de eerste maand van het nieuwe seizoen. Temeer het vaak rommelt in de verdediging.

Rest de vraag hoe Gent zich van dit dipje gaat herstellen. De ambities waren vooraf torenhoog, benieuwd hoe ze zich nu opnieuw gaan herlanceren. Met een uitpuilende blessureboeg sowieso geen makkelijke zaak.

Toppers niet op de afspraak

Ook KV Oostende is met een 0 op 6 en een Europese uitschakeling begonnen, al konden zij nog wel wat verzachtende omstandigheden inroepen (Marseille is een grote ploeg, een trip naar Anderlecht is nooit makkelijk).

Bij Genk liep het dan weer verkeerd bij de doelman, die na een slechte terugspeelbal niet durfde pakken met de handen en zo een tegengoal deed ontstaan. Zo wordt het moeilijk voor de Limburgers om matchen winnend af te sluiten.