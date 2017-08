Leko beseft als geen ander: "Hij is ontzettend belangrijk voor ons"

De piepjonge Nigeriaan maakt dezer dagen furore in het shirt van blauw-zwart. In het Regenboogstadion maakte Dennis reeds zijn vierde competitietreffer. Bij Club Brugge wrijven ze zich in de handen, dat is wel duidelijk.

"Dennis is ontzettend belangrijk voor ons", besefte ook trainer Ivan Leko na de match in Waregem. "Het was vandaag niet zijn beste wedstrijd, maar toch maakte hij opnieuw een doelpunt."

Ups en downs

Leko weet ook als geen ander dat hij nu en dan nog wat geduld moet hebben met zijn ruwe diamant. "Dennis is nog steeds maar 19. Het is dan ook logisch dat hij met ups en downs presteert."