Meteen debuut tegen moederclub voor Mata of toch Maehle? Stuivenberg heeft de knoop doorgehakt

door Timothy Collard

Speelt hij of speelt hij niet? Het was dé vraag die de supporters van KRC Genk en Sporting Charleroi bezighield. Zaterdagavond rond de klok van vijf was er eindelijk duidelijkheid omtrent Clinton Mata.