Dit is ons Team van de Week!

Doel

Tussen de palen kiezen we deze keer voor Ethan Horvath. Op bezoek bij Kortrijk hield hij Club Brugge meer dan eens recht, zodat het de enige topclub werd die met drie punten het weekend afsloot.

Verdediging

Achterin wist Racing Genk geen raad met de sterke Dorian Dessoleil van Charleroi. Nurio Fortuna zorgde voor de Carolo's dan weer voor heel wat offensieve impulsen vanop de linksachter, hij was dé man van de match.

Brandon Mechele gaf de criticasters lik op stuk met een secure wedstrijd in Kortrijk en Frédéric Duplus zorgde met een kanonsschot voor de Antwerpse zege.

Middenveld

Alexis De Sart was op bezoek bij Anderlecht dé draaischijf van Sint-Truiden, het zal de voormalige Rouche plezier gedaan hebben om de aartsrivaal een hak te zetten.

Al zullen die gevoelens bij Jonathan Legear toch nog net iets sterker geweest zijn. Het voormalige enfant terrible van Anderlecht zorgde ervoor dat STVV met de zege ging lopen.

Wat moeten we nog vertellen over Ryota Morioka? Het is een fantastische voetballer, dat bewees hij ondanks het verlies nog maar eens. Tot slot kiezen we op links voor Olayinka, die betrokken was in drie doelpunten van Zulte Waregem op Standard. Man van het weekend.

Aanval

In de spits toonde Mbaye Leye meteen zijn waarde bij Eupen in de knappe zege tegen Oostende. Sylla verloor dan wel met Gent van Moeskroen, maar zorgde met een prachtgoal én een wondermooie assist eerst voor de 0-2.