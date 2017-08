Nu is het ook officieel bij Anderlecht: "Deze kans kon ik niet laten liggen"

De Jong is de zoon van keeperstrainer Max de Jong. Zo heeft paars-wit een oplossing gevonden voor zijn keepersprobleem. Morgen zou hij al op training verschijnen. "Ik kon deze stap niet laten lopen", aldus De Jong bij NH Nieuws.

Bij Telstar stond hij niet meer in de basis nadat trainer Mike Snoei voor Rody de Boer koos. Bij Anderlecht zal hij wel moeten concurreren met Matz Sels en Frank Boeckx. De kans dat hij veel in actie komt, is niet zo groot.