EXCLUSIEF: Toonaangevende Chinese voetbalschool wil in zee gaan met Belgische topclub

Er zijn immers vergevorderde gesprekken tussen een Belgische eersteklasser -met een hoog aangeschreven jeugdopleiding- én een toonaangevende Chinese voetbalschool. Dat vernam Voetbalkrant.com uit betrouwbare bron.

Wanneer men denkt aan contacten met China, legt men al vaak de link naar het grote geld. Dat is in deze echter niet de bedoeling. Neen, in China heeft de Belgische manier van opleiden heel wat weerklank. Dat zoveel Rode Duivels in de Engelse Premier League spelen én er momenteel van een gouden generatie gesproken wordt, heeft er meer dan iets mee te maken.

Belgische jeugdopleiding is hét grote voorbeeld in China

China wil immers vooruit, maar niet enkel door de grote buitenlandse sterren naar de competitie te halen. Om structureel te verbeteren, moet de jeugdopleiding naar een hoger niveau getild worden.

Daar komt de Belgische topclub in kwestie nadrukkelijk in beeld. Chinese trainers zullen hier kennis kunnen maken met de manier van werken en het is de bedoeling dat Belgische coaches in China het project mee gaan opvolgen.

De beste spelers zouden op jonge leeftijd ook naar België kunnen om verder gevormd te worden tot volwaardige profs. De Chinese voetbalschool is overigens niet de eerste de beste. Ze kreeg een subsidie van meer dan 800 miljoen euro van de Chinese overheid. De Chinese president mikt immers binnen enkele decennia op de wereldtitel.

Deal in november?

In november komt een delegatie van de Chinese voetbalschool naar België. Als alles volgens plan verloopt, dan zou de deal dan in kannen en kruiken zijn.