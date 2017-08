OFFICIEEL Enorme transferdag bij Antwerp: nu halen ze spits bij... Atlético Madrid

Het gaat om Roberto Núñez Mañas, die vandaag een contract voor één seizoen met optie tekende op de Bosuil. De 21-jarige Spanjaard speelde vanaf zijn tiende voor de Spaanse topclub Atlético Madrid, en was nu toe aan een nieuw avontuur.

Hij komt transfervrij over. De rechtsvoetige centrumaanvaller kwam eerder uit voor alle jeugdteams van Atlético en van de Spaanse nationale ploeg. In de UEFA Youth League maakte hij eerder 15 goals in 19 wedstrijden.

Hij speelde ook één wedstrijd voor de A-ploeg. In de Copa del Rey tegen CD Guijelo kwam hij Yannick Carrasco vervangen.

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!