De straffe ingrepen van rechtlijnige Weiler: Kums, Sels, Dendoncker, Okaka, Harbaoui, Roef en de youngsters... Allemaal kregen ze ermee te maken

De Zwitser kijkt niet naar namen of status, maar gaat recht door zee. Dat bleek tijdens de voorbereiding op vorig seizoen al. Kara Mbodj had snel een aanvaring met Weiler, en wist meteen wie de nieuwe Anderlecht-coach was. Stefano Okaka mocht helemaal beschikken.

Geen plaats voor de jonkies

Leander Dendoncker en Youri Tielemans konden de politiek van de nieuwe T1 wel smaken, andere jongeren iets minder. De talenten (Lukebakio, Leya Iseka, ...) die Weiler niet klaar achtte voor het grote werk, stuurde hij naar de tijdelijk opgericht B-kern in afwachting van een uitleenbeurt.

Wie niet in het kraam van Weiler paste, kreeg nauwelijks zijn kans. Hamdi Harbaoui was het grootste slachtoffer. De Tunesische spits vreet maandenlang zijn kas op, tot Felice Mazzu hem naar Charleroi haalde.

Keeperskwestie(s)

En dan was - en is - er nog de keeperskwestie. Na enkele mindere optredens van Davy Roef, durfde Weiler het aan om de jonge goalie te vervangen voor Frank Boeckx. Een beslissing die uiteindelijk goed uitdraaide voor paars-wit. Ook vrijdag pokerde Weiler door Matz Sels te wisselen voor Boeckx. Verder is de saga rond 'Mile Svilar' intussen gekend.

Kortom, de beslissingen die Weiler omtrent Dendoncker en Kums de voorbije weken nam, hoeven niet te verbazen. Hoelang dit gedurfde beleid nog standhoudt, moet blijken.