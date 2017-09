Maakt de geleide loting de Beker kapot? "Het verliest zijn charme"

De Beker moet zijn toevalligheid behouden -Eddy Snelders Deel deze quote:

Dit seizoen zitten voor het eerst sinds lang alle eersteklassers in de Beker door, geen toeval dus. En dat is jammer, vindt ook analist Eddy Snelders. "Ik vind dat de Beker zijn toevalligheid moet behouden."

"Het lot moet beslissen wie er tegen wie uitgeloot wordt, nu ontlopen de eersteklassers elkaar", gaat Snelders verder. Hij kijkt over het Kanaal en ziet dat het daar beter is. "Ik vind het systeem in Engeland beter."

"Het is een van de charmes van de beker dat twee kleintjes tegen elkaar kunnen komen." Zo zouden de kleinere teams ook meer kans maken op een kwart- of halve finale.