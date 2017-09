Pro League maakt exacte data en uren voor speeldag 13 tot en met 18 bekend, raadpleeg ze voor jouw ploeg hier in een handig overzicht!

Het seizoen in onze hoogste klasse gaat weer als een sneltrein voorbij. Acht speeldagen hebben we er in de Jupiler Pro League al opzitten. Intussen zijn ook de exacte speeldata voor de duels van speeldag 13 tot 18 bekend gemaakt.