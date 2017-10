Gepasseerde Musonda Jr. doet zijn beklag en haalt zwaar uit op de sociale media: "Werkelijk niets krijg je ervoor in de plaats"

Musonda Jr. mocht 90 minuten aantreden in de League Cup-match tegen Nottingham Forrest (5-1-winst), en viel in de Premier League-wedstrijd tegen Burnley kort voor het laatste fluitsignaal in.

Over die weinige speelminuten doet Musonda Jr. nu zijn beklag op de sociale media. "Je werkt hard, harder dan ooit en meer dan van je verwacht wordt. Soms zelfs meer dan je kan, net omdat je er zo van houdt."

"Maar wat krijg je ervoor terug? Werkelijk niets. Klaar. Dit gezegd zijnde zal ik me met dezelfde toewijding blijven inzetten voor dit geweldige spelletje." De 20-jarige Musonda Junior werd ook opnieuw gepasseerd bij de nationale beloften.