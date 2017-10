🎥 Club Brugge lacht met zijn Nederlanders: "Welk land is niet geplaatst?"

Club Brugge hield immers een ludieke WK-kwis met daarin een oeroude België-Nederland. Dion Cools en Jordy Vanlerberghe namen het op tegen Stefano Denswil en Jordy Clasie.

Mede doordat de meeste vragen over Nederland gingen, wonnen Clasie en Cools makkelijk. Al zaten er enkele steekjes onder water bij. Zo vroeg men of er een WK bestond voor landen die Nederland uitschakelden. Bekijk het leuke fragment hieronder. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.