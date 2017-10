Sa Pinto zegt van niets te weten: "Ze hebben me niks gezegd"

Sa Pinto heeft Standard nog niet op de rails gekregen. Zes goals in negen wedstrijden is belachelijk weinig voor een ploeg die play-off 1 ambieert. Tegen Kortrijk moet dat opgekrikt worden: veel goals, goed spel en drie punten, dat is wat iedereen verwacht op Sclessin.

En dat voor de volgende drie matchen. Maar van dat ultimatum heeft Sa Pinto naar eigen zeggen niets gehoord. "Ik spreek wekelijks met Bruno Venanzi en Olivier Renard", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ze hebben niet gezegd dat ik verplicht ben om negen op negen of twaalf op twaalf te pakken. Maar het doel is altijd om te winnen.”