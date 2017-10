Stijn Vreven is in Nederland geen haar veranderd: "Ik heb een baaldag en ga straks een potje huilen"

De Belgische oefenmeester kan van een nederlaag echt ziek zijn, dat weten we nog uit de periode toen hij bij Waasland-Beveren aan de slag was. Hoewel hij nu in Nederland werkt, is Vreven nog geen haar veranderd.

Altijd willen winnen

"Ik accepteer geen nederlaag in mijn hoofd", vertelde Vreven bij Fox Sports. "Ik denk dat ik elke week kan winnen en dat wil ik ook. Elke nederlaag doet ook echt pijn. Als ik op een moment kom, dat ik dat gevoel niet meer heb, dan stop ik onmiddellijk. Dan weet ik dat de passie niet groot meer is."

"Ik heb vandaag een baaldag en ga straks een potje huilen. Morgen vlieg ik er weer 200 procent in en heb ik weer energie om de jongens klaar te stomen om hopelijk tegen Zwolle te winnen."