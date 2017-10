🎥 Hanni en Teodorczyk over de rooie, Anderlecht moest met 9 en niet met 11 rusten vindt Mulder: "Onbegrijpelijk, schors Vertenten een maand"

door Redactie



Hanni en Teodorczyk hadden een rode kaart moeten krijgen tegen KRC Genk

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk zat tijdens de eerste helft tussen Anderlecht en KRC Genk opnieuw niet in de match. De Pool zit niet te best in zijn vel en ging in het slot van de eerste periode over de rooie.