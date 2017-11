Martinez draait rond de hete brij: "Kabasele? Ik vond Simon heel goed, Thomas communiceerde erg sterk en Jan was erg professioneel"

Boyata, Ciman en Kabasele: ze maakten alledrie niet meteen de allerbeste indruk tegen respectievelijk Mexico en Japan. En dus is de vraag: wat als er iets aan de hand is met Kompany of een andere verdediger op het WK zelf?

Jan Vertonghen, Simon Mignolet en Thomas Vermaelen zagen positieve zaken: "We hebben mooi de nul gehouden en dat was belangrijk", klonk het over de defensie quasi unisono. "Het kon beter, maar echt veel uitgespeelde kansen had Japan ook niet. We hebben het met drie of met vijf achterin goed gedaan."

Kabasele heeft veel geleerd van deze 90 minuten

En ook bondscoach Martinez was uitermate tevreden na de 1-0. "We hadden veel geblesseerden en hebben een heel sterke attitude getoond. We zijn als groep enorm gegroeid in deze tijd en werken nu verder richting het WK."

Dat Kabasele er een paar keer niet al te goed uitzag? Rond die hete soep draaide Martinez heen: "Ik was heel blij met Simon Mignolet. Als je er na lange tijd opnieuw moet staan, dat brengt stress mee. Hij deed het heel goed en dat was sterk. Op de belangrijke momenten was hij er. De communicatie van Thomas Vermaelen naar Kabasele toe was enorm, ook Jan Vertonghen was heel erg professioneel. En Kabasele heeft veel geleerd."