Opnieuw een goede vraag: wie staat de komende wedstrijden in doel bij Anderlecht?

door Johan Walckiers vanuit Anderlecht

door



Foto: © photonews

Een nieuwe week op Anderlecht, een nieuw enigma rijker over wie in doel zal staan dit weekend. Matz Sels was deze week even buiten strijd, maar Hein Vanhaezebrouck liet in zijn kaarten kijken over diens paraatheid.