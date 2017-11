Mechelen-spelers vonden dat er meer in zat: "Maar de zoveelste klotegoal..."

Vooral die eerste tegengoal deed pijn. "Door een foutje kunnen zij scoren. Omdat het balverlies op onze eigen helft gebeurde, stonden we allemaal wat uit positie. Maar dan dat mislukt schot van Benavente dat toch nog goed valt... Weeral een klotegoal die we tegenkrijgen, de zoveelste!", aldus Rob Schoofs.

Ook Colin Coosemans vond dat er meer in zat. "We hebben onze voet naast Charleroi kunnen zetten. Ik vond ze niet zo indrukwekkend als vorige seizoenen. Ze spelen wel heel efficiënt en volwassen. Als ze op voorsprong komen, is er niet veel meer aan te doen."

Tim Matthys benadrukte dan weer het positieve. "We zijn ontgoocheld, maar we moeten hier ook vertrouwen uit putten. Ik denk dat we veel goeie dingen laten zien hebben. We wilden voetballen en dat deden we bij momenten ook goed."