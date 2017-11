Sa Pinto heeft het toch moeilijk: "Oostende verdiende geen punt, voetbal is soms onrechtvaardig"

Sa Pinto hekelde de manier waarop Oostende speelde. "Ze zijn niet gekomen om kansen te creëren", zei hij achteraf. "Wij hebben wel alles geprobeerd om te scoren en te winnen, maar de laatste pass was telkens niet goed genoeg."

Sa Pinto kwam het veld op om zijn spelers in het gareel te krijgen.

Hij vergat daarbij te vermelden dat zijn ploeg de technische fouten opstapelde en Dutoit slechts twee reddingen moest doen. "Mijn ploeg wist ook dat ze bij winst in de top zes konden komen en er was wat nervositeit", verklaarde hij dat.

Toen Adnan Custovic zei dat hij aanvallende wissels doorvoerde, kreeg hij meteen repliek van Sa Pinto. "Ik vind dat Oostende dat punt niet verdient! Ze zijn nooit gevaarlijk geweest, naast enkele corners. Maar we kenden hun manier van spelen. Dat is voetbal en voetbal is soms onrechtvaardig."