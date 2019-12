Na Cavanda dreigt nu ook verbannen spits bij Standard met een contractbreuk

De situatie van Orlando Sa en Luis Pedro Cavanda bij Standard ziet er niet al te best uit. Het duo traint apart in een soort van C-kern en wil zo snel mogelijk weg bij de club.

Dinsdag meldden we u al dat Luis Cavanda met een contractbreuk dreigde bij Standard, dat is nu ook het geval bij Orlando Sa. De Portugese spits is niet meer gewenst bij de Rouches en mag geen contact meer hebben met de spelers van de A-kern. Volgens Het Nieuwsblad heeft Sa net zoals Cavanda via zijn advocaat aan de club laten weten dat hij opnieuw in de A-kern wil worden opgenomen. Als dat niet gebeurt, dan wil het duo dat hun contract verbroken wordt. Al lijkt dat niet vanzelfsprekend. Hun contract wordt volgens Standard nageleefd, want ze hebben in de C-kern een gediplomeerde trainer ter beschikking én ze worden correct betaald.





