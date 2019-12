Glenn Claes toont eigen kwaliteiten en gelooft enorm in die van zijn ploeg: "Revanche tegen OHL? Ik denk het wel"

In zijn jaren bij KV Mechelen deed Glenn Claes al de nodige ervaring op het hoogste niveau op. Wie hem zaterdag aan Den Dreef zag voetballen, weet dat de 25-jarige speler nog aardig wat in zijn mars heeft. Hij is ook enorm overtuigd van het potentieel bij Virton.

Het vertrouwen straalde er vanaf bij Claes, zeker na het maken van de 0-1. Nadien schoot de ex-speler van Lierse, KVM en Lommel meermaals naar doel en telkens was het gevaarlijk. Zijn tweede doelpunt stierf op de dwarsligger, maar Claes is blij dat hij toch op het scorebord is kunnen komen.

Durven trappen

"Het doet altijd deugd, zeker na de blessurelast die ik heb gehad. Ik heb nu nog eens negentig minuten in de benen en had een goed gevoel op het terrein. We hadden meegekregen dat we onze kans moesten gaan", onthulde Claes aan Voetbalkrant. "Dan moet je durven trappen. Ik had die tweede er heel graag zien ingaan."

De uitslag van Lommel - Beerschot vrijdagavond hadden ze in Virton ook wel opgemerkt. "We wisten wat er op het spel stond. Als je verloor, kon je de tweede periode waarschijnlijk vergeten. Nu komen we op twee punten van Beerschot en is het terug mogelijk." Bovendien stond er nog een rekening open met OHL na het nipt missen van de eerste periodetitel. "We hadden nog niet van hen gewonnen. Een revanche? Ik denk het wel."

Kwaliteit in overvloed

Virton moet dan maar in de tweede periode nog eens een poging wagen en dat ziet Claes wel zitten. "Zeker en vast. Als je ziet dat we tegen Lommel achter komen en dat nog omzetten in een 3-1-overwinning, weet je dat we kwaliteit hebben.Er zit kwaliteit in overvloed in deze groep. Dat hebben we in de eerste periode al bewezen."