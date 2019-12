Hoofdrolspelers aan beide kanten reageren na 'Veldslag om Vlaanderen': "Kloof blijft groot" en "Opletten wat ik zeg"

De Slag om Vlaanderen tussen Gent en Club Brugge eindigde in een 1-1 gelijkspel. En dus vroegen wij ons af: wie is daar het meest tevreden mee?

"Natuurlijk is het balen van het tegendoelpunt, maar ik denk dat zowel Thomas Kaminski als ik een goede wedstrijd hebben gekeept", aldus Simon Mignolet na de wedstrijd in de Ghelamco Arena. "1-1 is misschien wel een logische uitslag."

"Een punt is een correcte eindafrekening. Gent moest misschien wat meer winnen dan wij. En dus zijn wij blij met de puntendeling, want we kunnen zeker tevreden zijn van ons seizoen tot nu toe." Een gevoel dat werd gedeeld door Hans Vanaken: "Het is een fair resultaat alles bij elkaar. We wilden graag winnen, maar de kloof in het klassement blijft nu even groot."

Moeten nu vooral naar onszelf kijken en zien hoever we komen

Bij Gent hadden ze liever gewonnen, al konden ze zich ook daar vinden in de puntendeling gezien het geleverde voetbal van beide ploegen. "We hadden misschien nog de 2-1 kunnen maken, maar zij hadden ook nog kansen", besefte Vadis Odjidja.

Coach Jess Thorup had uiteraard liever dichter bij Club gekomen in de stand: "De kloof met Club Brugge blijft groot. De vorige keer feliciteerde ik blauw-zwart al met hun nakende titel, dus ik moet opletten wat ik zeg. We moeten nu vooral naar onszelf kijken en zien hoever we daarmee komen."